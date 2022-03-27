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    Çekmeköy'de 'aldatma' cinayeti

    Börek dükkanı işleten Salih K., eşiyle yanında çalışan Engin Ö.'nün gönül ilişkisi yaşadığını öğrenince çıkan kavga sonucu Engin Ö.'yü tabancayla öldürdü.
    • DHA
    • 27.03.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 27.03.2022 - 09:47
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    Çekmeköy'de 'aldatma' cinayeti

    Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Çekmeköy ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi'nde bir cinayet yaşandı.

    Salih K., yanında çalışan işçisi Engin Ö.'yü göğsünden tabancayla vurup otomobiliyle kayıplara karıştı.

    CİNAYETİN SEBEBİ GÖNÜL İLİŞKİSİ ÇIKTI

    Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra başlattıkları soruşturmada şüpheli Salih K.'nın babası M.K., gelini D.K.'nın Engin Ö. ile gönül ilişkisi yaşadığını, oğlunun bunu öğrendiğinde cinayet işlemiş olabileceğini söyledi.

    Çekmeköy'de 'aldatma' cinayeti ViDEO

    GÖZALTINA ALINDI

    Öte yandan kameralar yardımıyla takip edilen şüphelinin otomobilinin Düzce'ye gittiği belirlendi. Burada düzenlenen operasyonla Salih K. olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı. İstanbul'a getirilen şüphelinin sorgusu Cinayet Büro Amirliği'nde yapıldı. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.


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