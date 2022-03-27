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- Çekmeköy'de 'aldatma' cinayeti
Çekmeköy'de 'aldatma' cinayeti
- DHA
- 27.03.2022 - 09:38
- Güncelleme : 27.03.2022 - 09:47
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Çekmeköy ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi'nde bir cinayet yaşandı.
Salih K., yanında çalışan işçisi Engin Ö.'yü göğsünden tabancayla vurup otomobiliyle kayıplara karıştı.
CİNAYETİN SEBEBİ GÖNÜL İLİŞKİSİ ÇIKTI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra başlattıkları soruşturmada şüpheli Salih K.'nın babası M.K., gelini D.K.'nın Engin Ö. ile gönül ilişkisi yaşadığını, oğlunun bunu öğrendiğinde cinayet işlemiş olabileceğini söyledi.
Çekmeköy'de 'aldatma' cinayeti ViDEO
GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan kameralar yardımıyla takip edilen şüphelinin otomobilinin Düzce'ye gittiği belirlendi. Burada düzenlenen operasyonla Salih K. olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı. İstanbul'a getirilen şüphelinin sorgusu Cinayet Büro Amirliği'nde yapıldı. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.