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Çekmeköy'de ayakkabı çalan çocuklar
Girdikleri binadan 4 çift ayakkabı çalıp, kaçan çocukların hırsızlık anları kameraya yansıdı.
- İHA
- 16.05.2021 - 09:24
- Güncelleme : 16.05.2021 - 09:39
İstanbul'un Çekmeköy ilçesine bağlı Vanilya Sokak üzerinde bisikletli 4 çocuk, gözlerine kestirdikleri bir apartmanın kapısının açık olduğunu görüp binaya girdi.
3 çocuk yukarıya çıkarken, biri ise dışarda bekledi.
AYAKKABILARI ÇALIP KAÇTILAR
Çocuklar daire önlerinde duran 4 çift ayakkabıyı çaldı. Çocuklardan ikisi ayakkabıları kıyafetlerin içine saklarken, diğeri ise elinde tuttuğu 2 çift ayakkabıyla merdivenden inerken görüldü. Çocuklar bisikletlerine binerek apartmandan uzaklaştı.
Çekmeköy'de ayakkabı çalan çocuklar VİDEO