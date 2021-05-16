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    Çekmeköy'de ayakkabı çalan çocuklar

    Girdikleri binadan 4 çift ayakkabı çalıp, kaçan çocukların hırsızlık anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 16.05.2021 - 09:24
    • Güncelleme : 16.05.2021 - 09:39
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    Çekmeköy'de ayakkabı çalan çocuklar

    İstanbul'un Çekmeköy ilçesine bağlı Vanilya Sokak üzerinde bisikletli 4 çocuk, gözlerine kestirdikleri bir apartmanın kapısının açık olduğunu görüp binaya girdi.

    3 çocuk yukarıya çıkarken, biri ise dışarda bekledi.

    AYAKKABILARI ÇALIP KAÇTILAR

    Çocuklar daire önlerinde duran 4 çift ayakkabıyı çaldı. Çocuklardan ikisi ayakkabıları kıyafetlerin içine saklarken, diğeri ise elinde tuttuğu 2 çift ayakkabıyla merdivenden inerken görüldü. Çocuklar bisikletlerine binerek apartmandan uzaklaştı.

    Çekmeköy'de ayakkabı çalan çocuklar VİDEO

    Çekmeköy de ayakkabı çalan çocuklar #1

    Çekmeköy de ayakkabı çalan çocuklar #2

    Çekmeköy de ayakkabı çalan çocuklar #3

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