Kasasında demir çubuklar taşıyan kamyonet, aniden fren yapınca kasasından fırlayan demir çubuklar önde duran otomobile adeta ok gibi saplandı. Kazada, şans eseri kimse zarar görmedi.

İstanbul Çekmeköy’de kasasında demir çubuklar ile ilerleyen bir kamyonetin sürücüsü aniden frene bastı.

Kamyonetin bir anda durmasıyla kasada bağlanmamış halde bulunan demir çubuklar öne doğru fırladı.

OK GİBİ SAPLANDI

Demir çubuklar, kamyonetin önünde duran otomobilin arka camında içeri adeta ok gibi saplandı.

Faciadan dönülen olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çekmeköy’de demir çubuklar otomobile saplandı ViDEO