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- Çekmeköy'de hayatını kaybeden kardeşlerle ilgili tutuklama
Çekmeköy'de hayatını kaybeden kardeşlerle ilgili tutuklama
- AA
- 10.03.2021 - 16:45
- Güncelleme : 10.03.2021 - 17:24
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde oyun oynadıkları sırada kaybolan 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin Büyür kardeşler, evlerinin arkasındaki inşaatın asansör çukurunda ölü bulunmuştu.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 kardeşin ölümüne ilişkin "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında inşaatın yetkilisi O.A. gözaltına alınmıştı.
TUTUKLANDI
O.A.'nın, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
Savcılığa çıkarılan O.A., ifadesinin alınmasının ardından "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, O.A.'nın tutuklanmasına karar verdi.