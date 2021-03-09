İstanbul Çekmeköy'deki bir hayvanat bahçesinde çıkan silahlı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti 1 kişi de yaralandı.

İstanbul Çekmeköy'de Çatalmeşe mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde bulunan Hayvanat Bahçesinde 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişide yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, acil servis ekipleri yaralılara müdahale ederek çevredeki hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Çekmeköy'de hayvanat bahçesinde silahlı kavga VİDEO









































