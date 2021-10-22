Çekmeköy’de hırsızlık: Ruhsattan adresi öğrenip, aracını soydular

Sahibinin oto tamircisine bıraktığı lüks otomobilin bakımını yapan iki şüpheli, değeri 100 bin TL olan ekran, direksiyon seti parçalarını sökerek çaldı. Hırsızlık anı kameraya saniye saniye yansıdı.

İstanbul Çekmeköy’de 22 Eylül gecesi saat 04.40 sıralarında Onur Kalemkuş, lüks otomobilini bir oto tamircisine bırakarak bakımını yaptırdı.

Bakımı yapan iki kişi, iddiaya göre otomobilin ruhsatında yazan adresten Kalemkuş’un evini belirledi.

DEĞERİ 100 BİN TL

Gece saatlerinde adrese giden şüpheliler, aracın camını kırarak içeriye girdi, ardından değeri yaklaşık 100 bin TL’yi bulan ekran düzeneği, direksiyon seti ve hava yastığı sistemini sökerek çaldı.

Şüpheliler daha sonra çaldıkları parçalar ile olay yerinden hızla uzaklaştı.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Hırsızlığa uğradığını fark eden araç sahibi Onur Kalemkuş durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri yaptıkları çalışma ile iki hırsızı da kısa sürede yakaladı. Mahkemeye sevk edilen hırsızlar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hırsızların serbest bırakılması üzerine araç sahibi Kalemkuş karara tepki gösterdi.

“HIRSIZLAR ADALETE TESLİM EDİLDİ FAKAT…”

Hırsızlık mağduru Onur Kalemkuş, şöyle konuştu:

“22 Eylül gecesi saat gece 4.40 sularında evimizin önünde araç park halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından bir hırsızlık girişiminde bulunuldu. Biz sabah kamera kayıtlarından hırsızlığı gördük. Buna istinaden 155 polis ihbar hattına bilgilendirme yaptık. Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Asayiş Büro Amirliği'nden gelen arkadaşlar gerekli çalışmalarını yaptılar. Yaklaşık 100 bin liraya yakın bir maddi kaybımız ve hasarımız var. Polisler geldikten sonra yaklaşık 10 gün gibi süre içinde sonuca gelindi. Hırsızlar adalete teslim edildi fakat savcının tutuklama talebi ret gördü. Bu sebepten dolayı mağduriyetimiz devam ediyor.

“KAPIYI 11 SANİYEDE AÇMIŞLAR”

Hırsızlar azılı sabıkalı oto hırsızları, benden önce birçok insan mağdur ve benden sonra da birçok insan mağdur olacak. Hâkim beyin vermiş olduğu tutuksuz yargılama talebini kabul etmiyorum. Mağduriyetimi bu şekilde olması ve devam etmesi beni mutsuz ediyor. Bu insanlar şu anda oto servisi işletiyorlar. Aracımdan yaklaşık 50 bin lira değerinde ana ekranı çaldılar. Yaklaşık 40 bin lira değerinde direksiyonumu çaldılar. Kapıyı 11 saniyede açmışlar. Kırkıncı saniyede direkt ana ekranımı sökmüşler. Ne kadar profesyonel olduklarını siz düşünün. 6 dakikada ana ekranımı direksiyonumu airbag'imi alıp çıkmışlar.”