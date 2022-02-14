İşten atılacağını öğrenen çalışan, kopyasını yaptırdığı anahtarla çalıştığı firmaya ait olan 2 milyon lira değerindeki çekici aracını çaldı. Şüpheli yakalandı ancak araç ortada yok.

Samet E., İstanbul Çekmeköy’deki şoför olarak çalıştığı firmada yaşadığı sorunlar nedeniyle işten çıkarılacağını öğrendi.

Geçtiğimiz Perşembe günü önce iş yeri sahiplerini tehdit eden Samet E., ardından firmaya bağlı 2 milyon lira değerindeki çekici aracını çaldı.

KOPYA ANAHTAR YAPTIRDI

İşten ayrılmadan önce yaptırdığı kopya anahtarla park halindeki ağır ticari aracı 06.00 sıralarında çalan Samet E., beraberindeki kişilerle birlikte kayıplara karıştı.

Firma sahiplerinin şikayeti üzerine polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonrası Samet E. ve 2 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2’si tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çekmeköy’de işten atılınca 2 milyon liralık çekiciyi çaldı ViDEO

ÇALINAN ÇEKİCİ ORTADA YOK

Şüpheli şahıslar yakalansa da çalınan aracın nerede olduğu henüz belirlenemedi.

Araç sahipleri ise çekicinin bir an önce bulunması için yetkililerden yardım istedi.

“2 MİLYON LİRALIK ARACIM HALA KAYIP”

Suçluların yakalanmış olmasına rağmen aracının hala bulunamadığını belirten firma sahibi Akın Yıldırım, “Aracımızı çalan şahıs öncesinde bizim personelimizdi. Kendisini bazı nedenlerden dolayı işten çıkardık. İşten çıkarılacağını öğrenince bizi tehdit etmeye başladı. Biz buna rağmen tazminatı vermek için kendisiyle görüştük. Kendisi ise bu süreçte, çekici aracına ait anahtarı öncesinden kopyalamış. Hali hazırda aracı kullanan personelimizi, evine kadar takip etmiş ve park halindeki aracı kopyaladığı anahtarla çalıştırarak çalmış. Takip edilmemek için araç takip sistemini de pasif hale getirmiş. Şahıslar yakalanmış olmasına benim 2 milyon liralık aracım hala kayıp.” dedi.

“TÜRKİYE’DEKİ SAYILI ARAÇLARDAN BİRİYDİ”

Tehdit mesajları aldığını belirten Akın Yıldırım, “Aracı çalan şahıs, sadece bizi değil çalıştığımız firmaları, personelimizi, hepimizi mağdur etti. O araç buranın kazanç kapısıydı. Özellikleri bakımından Türkiye’deki sayılı araçlardan biriydi. Bu suçu işleyenler bulunuyorsa, aracımızın nerede olduğu da ortaya çıksın istiyoruz. Herkesin dediği şey şu; ‘Koca aracı nasıl çalarlar?’ Küçük bir araç değil ki sırtlarına alıp götürsünler. Biz de artık bir sonuç çıkmasını bekliyoruz.” diye konuştu.