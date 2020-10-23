Çekmeköy’de kargoyu elden teslim etmek istedi, hastanelik oldu

Alıcı tarafından dövülerek ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavisi süren kargo çalışanı, yaşam savaşı veriyor.

İstanbul’un Çekmeköy ilçesindeki bir kargo firmasında çalışan 40 yaşındaki Mehmet Ali İbin, bir adrese teslimat yapmak istedi ancak kargo paketinin adres kısmının eksik yazıldığını fark ederek alıcı Tayfun Ş.’yi telefonla aradı.

İbin, Tayfun Ş.’ye paketi şubeye teslim etmek yerine kendisiyle buluşup teslim edebileceğini söyledi.

SOKAK ORTASINDA SALDIRDI

Fakat Tayfun Ş., kargo çalışanı İbin’in adresi bulamamasına sinirlenerek telefonda şikayette bulundu. Ardından Tayfun Ş. ile beraberindeki iki şahıs, kargo aracını yanına otomobil ile geldi.

Tayfun Ş., iddiaya göre sokak ortasında kargo çalışanı Mehmet Ali İbin’e saldırdı. İbin, kafasına aldığı darbeler nedeniyle fenalaşarak yere yığıldı. Saldırgan Tayfun Ş. ile beraberindeki şahıslar, kanlar içinde yere yığılan ve kalkamayan İbin’in ölmek üzere olduğunu düşünerek panikledi ve bir süre başında bekledi.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Şahıslar, yaklaşık yarım saat boyunca yerde kanlar içinde yatan İbin’i kucaklarına alarak otomobile bindirip çevredeki bir hastaneye götürdü. Aldığı darbeler nedeniyle beyin kanaması geçiren İbin, ameliyata alındıysa da sağlık durumunda iyileşme olmadı. Doktorları, iddiaya göre İbin’in acılı ailesine sağlık durumunun iyi olmadığını, yaşama şansının az olduğunu belirtti.

Sancaktepe İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesinde yaşam savaşı veren İbin’den iyi bir haber bekleyen acılı aile, saldırgan şahsın serbest bırakılmasına tepki göstererek gereken cezayı almasını istediklerini belirtti.

“ŞAHIS SERBEST GEZİYOR”

Mehmet Ali İbin’in kardeşi Murat İbin, “Kardeşim kargoda çalışıyor, kurye kendisi. Kendini işine adamış, ekmeğinde, zayıf, çelimsiz biri. O gün de kargoyu teslim ederken hatalı adres yazılmış. Kardeşim de kendini işine adadığı için kargoyu iade etmektense, teslim edebilir miyim diye şahsı arıyor. Şahıs da “sen benim adresimi nasıl bulamazsın” deyip geliyor. Kardeşime yumruk atıyor. Kardeşim yere düşüyor. Bilinci kapanıyor yerde. Yoğun bakımda, beyin kanaması geçiriyor, ameliyat oldu. Doktorlar hiç umut verici konuşmuyorlar. Biz şikayetçi olduk. Ama şahıs serbest bırakıldı. Kardeşim burada ölümle cebelleşiyor. Hiçbir doktor hocamızın umut açıcı konuşmamasına rağmen, bu yönde raporlar olmasına rağmen maalesef şahıs serbest. Şu an geziyor.” dedi.

“ÇOK PERİŞAN HALDEYİZ, CANIMIZ GİTTİ”

Gözyaşları içinde yaşananları anlatan kargocunun yengesi Nuran Arı İbin ise “Ayın 19’undan beri buradayız. Biz her gün ağlıyoruz. O bizim canımız. Kendisi 40 yaşında. Bize her gün milyonda bir yaşama ihtimalinin kaldığı söyleniyor. Her geçen gün daha kötüye gidiyor. Ve bu şahıs denetimli serbestlikten dışarıya bırakıldı. Bizim kimseye zararımız yok. Evde 80 yaşındaki annesi var, 90 yaşında babası var. Çok perişan haldeyiz. Annesine nasıl söyleyeceğiz bilmiyoruz. Bu ülkede hukuk var. Bu insan başka insanlara el kaldırmasın. Bizim canımız gitti.” dedi.