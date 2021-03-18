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    Çekmeköy'de makas atan maganda kamerada

    İstanbul Çekmeköy’de müziğin sesini açarak tempo tutan araç sürücüsü, trafikteki araçlara makas atarak ilerledi.
    • İHA
    • 18.03.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 18.03.2021 - 10:12
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    Çekmeköy'de makas atan maganda kamerada

    Çekmeköy-Taşdelen otoban yolunda bir sürücüsü, trafiğin yoğun olduğu saatlerde aracıyla makas attı.

    Araç içerisindeki arkadaşı tarafından görüntülenen sürücü, yüksek ses müzik eşliğinde tempo tutarak trafiği tehlikeye düşüren hareketler yaptı.

    KORNALI TEPKİ

    Genç sürücünün trafikteki tehlikeli oyununa diğer araç sürücüleri ise korna çalarak tepki gösterdi.

    Trafikte makas atarak ilerleyerek hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye sokan trafik magandasının o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Çekmeköy'de makas atan maganda kamerada VİDEO

    Çekmeköy de makas atan maganda kamerada #1

    Çekmeköy de makas atan maganda kamerada #2

    Çekmeköy de makas atan maganda kamerada #3

    Çekmeköy de makas atan maganda kamerada #4

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