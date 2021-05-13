Çekmeköy'de makas terörü: 3 yaralı

Çekmeköy'de bir otomobili sıkıştırmaya çalışan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Çekmeköy Şile otoyolunda, trafikte 'makas' atarak ilerlemeye çalışan bir kişi, bariyerlere çarparak takla attı.

3 KİŞİ YARALANDI

35 UKS 70 plakalı araç sürücüsü, önünde seyir halinde olan 34 DJS 704 plakalı araç sürücüsünü sıkıştırdığı esnada bariyerlere çarparken,kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

ÇEVREDEKİLER POLİS ÇAĞIRDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise kaza sonrası araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. 3 yaralı çevredeki yakın hastanelere kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.

"10 METRE İLERLEYİNCE BÜYÜK BİR SES DUYDUK"

Kaza esnasında olay yerinden geçen Aykut Fidan, “Biz olay esnasında kardeşimle motosiklet ile olay yerinden geçiyorduk. 10 metre ilerledik büyük bir ses duyduk. Arkama döndüğümde ortalık bu haldeydi.

Aracın içerisinde 2 kardeş yaralanmıştı. Sağlık ekipleri hemen alıp götürdü. Araçlardan biri diğerini sıkıştırmış. Bariyerlerden sonra takla atmış. Zaten bu yolda sürekli olarak kazalar oluyor” diye konuştu.







