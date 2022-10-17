Çekmeköy'de metro önünde kadınları çeken adama vatandaştan tepki

Metro durağı önünde bekleyen bir şahsın yoldan geçen kadınların fotoğraflarını çektiği iddiası üzerine tansiyon yükseldi.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde, kimliği henüz belilenemeyen bir şahıs, sabah saatlerinde metro durağının önünde beklemeye başladı.

Bu sırada şüpheli şahsın yoldan geçen kadınların fotoğraflarını çektiği fark edildi.

Duruma tepki gösteren genç kız, fotoğrafının silinmesini isteyince tartışma çıktı.

Vatandaş şüpheliye karşı çıktı

Seslerin yükseldiği tartışmaya etrafta bulunan vatandaşlar da dahil oldu.

Duyarlı vatandaşlar şahıstan telefonunu almaya çalıştı.

Olacaklardan korkan şahıs olay yerinden kaçmaya çalıştı.

O anlar kayıt altına alındı

İHA'nın haberine göre, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.