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    Çekmeköy'de metro önünde kadınları çeken adama vatandaştan tepki

    Metro durağı önünde bekleyen bir şahsın yoldan geçen kadınların fotoğraflarını çektiği iddiası üzerine tansiyon yükseldi.
    • 17.10.2022 - 10:32
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 16:48
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    Çekmeköy'de metro önünde kadınları çeken adama vatandaştan tepki

    İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde, kimliği henüz belilenemeyen bir şahıs, sabah saatlerinde metro durağının önünde beklemeye başladı.

    Bu sırada şüpheli şahsın yoldan geçen kadınların fotoğraflarını çektiği fark edildi.

    Duruma tepki gösteren genç kız, fotoğrafının silinmesini isteyince tartışma çıktı.

    Vatandaş şüpheliye karşı çıktı

    Seslerin yükseldiği tartışmaya etrafta bulunan vatandaşlar da dahil oldu.

    Duyarlı vatandaşlar şahıstan telefonunu almaya çalıştı.

    Olacaklardan korkan şahıs olay yerinden kaçmaya çalıştı.

    O anlar kayıt altına alındı

    İHA'nın haberine göre, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Çekmeköy de metro önünde kadınları çeken adama vatandaştan tepki #1

    Çekmeköy de metro önünde kadınları çeken adama vatandaştan tepki #2

    Çekmeköy de metro önünde kadınları çeken adama vatandaştan tepki #3


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