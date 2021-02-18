Çekmeköy'de otobüs şoförünü darbeden taksici ile ilgili İBB kararını verdi

Çekmeköy'de otobüs şoförünü darbeden taksici ile ilgili İBB kararını verdi

Aracıyla evine doğru giden şoförün önünü keserek, arkadaşlarıyla birlikte darbeden taksicinin Taşıma Aracı Kullanım Belgesi iptal edildi, aracı da trafikten men edildi.

Geçtiğimiz günlerde, İstanbul’da Yenidoğan-Mecidiyeköy seferini yapan halk otobüsü şoförü Erol Özdoğan, Çekmeköy Madenler durağına yanaşarak yolcu almak istedi.

Bu sırada önünde bulunan taksi nedeniyle durağa yanaşamayınca Özdoğan ile taksi sürücüsü arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından halk otobüsü şoförü yoluna devam ederek, Sancaktepe Yenidoğan'a geldi.

OTOBÜSÜN ÖNÜNÜ KESTİ

Erol Özdoğan otobüsle evine doğru ilerlediği sırada taksi sürücüsü, yanında bulunan bir kişi olduğu halde aracıyla otobüsün önünü kesti.

Kısa süre sonra olay yerine 3 otomobil daha geldi.

Çekmeköy'de, taksi şoförü otobüs şoförünü darbetti İZLE

DARP ANI ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

Şüpheliler, otobüs şoförünü aşağı indirerek darbetmeye başladı. Olayın ardından yaralanan Özdoğan, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kolunda ve ayağında kırıklar oluşan Özdoğan polise giderek şikayetçi oldu. Şoförün darbedildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İBB AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan olay sonrası İBB tarafından yapılan açıklamada, "Çekmeköy'de otobüs şoförünü darbeden taksi şoförünün Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi iptal edilmiş olup, kullandığı araç, çalışma ruhsatı bulunmaması sebebiyle emniyet birimlerince trafikten men edilmiştir." ifadelerine yer verildi.