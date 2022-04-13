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- Çekmeköy'de otomobilin çarptığı araç yan yatarak devrildi
Çekmeköy'de otomobilin çarptığı araç yan yatarak devrildi
Kontrolsüz bir şekilde yola çıkan hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada ticari araç yola yan yatarak devrilirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
- 13.04.2022 - 09:33
- Güncelleme : 13.04.2022 - 10:03
İstanbul Çekmeköy'de bulunan Cumhuriyet Mahallesi Çağdaş Caddesi üzerinde iki caddenin birleşme noktasında, yola kontrolsüz çıkan hafif ticari araç ile otomobil kazaya karıştı.
DHA'nın haberine göre; kaza sonucu hafif ticari araç, otomobilin çarpmasından sonra yan yatarak devrildi.
Yaralanmadan kurtuldular
Otomobilin sürücüsü ve çevredekiler, yan yatan hafif ticari araç sürücüsünün yardımına koştu.
Araçlarda bulunanlar kazayı yara almadan atlatırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Çekmeköy'de otomobilin çarptığı araç yan yatarak devrildi VİDEO