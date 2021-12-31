Yolun karşısına geçerken otomobil çarpması sonucu vücudunda kırıklar oluşan şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Çekmeköy’de Çamlık Mahallesi, Şahinbey Caddesi'nde yaşanan olayda, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, cadde üzerinde aşırı hızla ilerleyen otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya uçtu.

Çarpmanın etkisiyle savrularak yola düşen yayaya, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

Sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastaneye kaldırılan yayanın vücudunda kırıklar olduğu belirtildi.

Çekmeköy’de otomobilin çarptığı yaya havaya uçtu

"BU CADDEDE SÜREKLİ KAZALAR OLUYOR"

Kazayı gören Osman Albayrak, "Kaza geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde meydana geldi. Koşarak, aceleyle yolun karşısına geçmeye çalışan bir arkadaşa, bayan bir sürücü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya savruldu ve vücudunda kırıklar oluştu. Bu caddede kaldırım ve orta refüjün dar olması nedeniyle sürekli kazalar oluyor ve geçtiğimiz aylarda bir vatandaş da hayatını kaybetti. Bu caddeye trafik lambası yada hız seviyesini düşürücü engellemelerin yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.