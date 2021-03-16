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Çekmeköy'de polis, kavgaya karışan iki grubu biber gazı kullanarak ayırdı

Çekmeköy'de polis, kavgaya karışan iki grubu biber gazı kullanarak ayırdı

Sokak ortasında iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri, biber gazı kullanarak tarafları ayırdı. O anlar kameraya yansıdı.