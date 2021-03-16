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- Çekmeköy'de polis, kavgaya karışan iki grubu biber gazı kullanarak ayırdı
Çekmeköy'de polis, kavgaya karışan iki grubu biber gazı kullanarak ayırdı
Sokak ortasında iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri, biber gazı kullanarak tarafları ayırdı. O anlar kameraya yansıdı.
- DHA
- 16.03.2021 - 09:40
- Güncelleme : 16.03.2021 - 09:59
İstanbul Çekmeköy, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma bir anda büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.
POLİS BİBER GAZI KULLANMAK ZORUNDA KALDI
Çevredekiler durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden tarafları ayırmak için uzun süre uğraştı.
Polisin uyarılarına aldırış etmeyen taraflar kavgaya devam edince ekipler biber gazı kullandı.
O ANLAR KAMERADA
Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından kavga sona erdi.
İki taraf arasında yaşanan tartışma ve polisin müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çekmeköy'de polis, kavgaya karışan iki grubu biber gazı kullanarak ayırdı VİDEO