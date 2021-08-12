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    Çekmeköy’de silahlı kavga: 1 yaralı

    Aralarında alacak verecek husumeti bulunan C.V. ile H.G. arasında silahlı kavga çıktı. Ayağından vurulan C.V.'nin yakınları, olay yerine geç geldiği iddiası ile ambulansa saldırdı.
    • DHA
    • 12.08.2021 - 10:44
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 11:42
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    Çekmeköy’de silahlı kavga: 1 yaralı

    İstanbul’un Çekmeköy ilçesine bağlı Mehmet Akif Mahallesi'nde sokağa otomobiliyle gelen H.G isimli bir kişi, aralarında daha önceden alacak verecek meselesi bulunan C.V ile tartışmasının ardından aracının camından ateş etti.

    Saldırgan hızla olay yerinden uzaklaşırken, ayağından vurulan C.V. de yanındaki silahla kaçan araca ateş etti,.

    SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen C.V.’nin yakınları, ambulansın geç kaldığı gerekçesi ile sağlık ekiplerine saldırdı.

    Çekmeköy’de silahlı kavga: 1 yaralı #1

    HAVAYA ATEŞ AÇILDI

    Öfkeli kalabalık, polis ekipleri tarafından havaya ateş açılarak sakinleştirildi.

    Olay anları saniye saniye kameraya yansıdı.

    Kurşunlardan birkaçı, sokak üzerindeki medikal dükkanına isabet etti.

    Yaralı C.V. olayın ardından hastaneye kaldırılırken, H.G.’nin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

    Çekmeköy’de silahlı kavga: 1 yaralı #2

    “KEPENGİMDE DE 2 TANE MERMİ DELİĞİ VARDI”

    Kurşunların isabet ettiği medikal dükkanının sahibi, şu sözleri kaydetti:

    “Dün gece bir komşum beni aradı. Kurşunlanma olayı olduğunu, dükkanıma mermi isabet ettiğini söyledi. Gelmemi söyledi, ben de apar topar geldim. Dükkanı açarak polislere merminin isabet ettiği yerleri gösterdim. Saat 03.00'e kadar buradaydık. Bütün ayrıntıları gündüz gözüyle görmüş olduk. Kepengimde de iki tane mermi deliği var. Allah'tan damperli cam olduğundan tuz buz olmamış.”

    Çekmeköy’de silahlı kavga: 1 yaralı VİDEO

    “SOKAKLAR ÇOK DAR OLDUĞU İÇİN AMBULANS GİREMEDİ”

    Mahalle sakini Burak Hancı ise, “Aralarında husumet olduğu için silah çekme sıkıntısı oldu. İki taraf da birbirlerine ateş ettiler. Bir tarafın yaralandığını duyduk. Sonra ambulans geldi ama sokaklar çok dar olduğu için ambulans giremedi. Burada bayağı kavga, bağırtı çığırtı oldu. Arka sokakta oturuyoruz, duyduk her şeyi. Yaralının yakınları ambulansla husumet yaşadı. Neden geç geldin gibi. Polis de ambulansı korumak adına, husumeti ayırmak adına havaya birkaç el ateş etti. Üzgünüz, burada olmayacak kötü olaylar.” ifadelerini kullandı.

    Çekmeköy’de silahlı kavga: 1 yaralı #3

    Çekmeköy’de silahlı kavga: 1 yaralı #4

    Çekmeköy’de silahlı kavga: 1 yaralı #5

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