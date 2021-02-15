Çekmeköy'de, taksi şoförü otobüs şoförünü darbetti.

Otobüs durağını işgal edip, yolcu almayı engelleyince uyarılan taksi sürücüsü, otobüs şoförünü darbetti.

Çekmeköy Yenidoğan'da akşam saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir taksi sürücüsü, toplu taşıma araçlarına ait olan alanda park halinde beklemeye başladı. O esnada yolcu almak için durağa yaklaşan otobüs şoförü Erol Özdoğan, taksiciyi durak alanını boşaltması konusunda uyarınca, sözlü tartışma başladı.

YOL BOYU TAKİP ETTİ

Otobüs şoförü Özdoğan, tartışmaya dahil olmadan yolcuları aldıktan sonra güzergahına devam etti. Kimliği henüz belirlenemeyen taksi sürücüsü, otobüs şoförü Özdoğan’ı güzergahı boyunca takip etti.

PERONLARDA SALDIRDILAR

Otobüs şoförü Özdoğan, Yenidoğan peronlarına gelince tartıştığı taksici ve çok sayıda yanında getirdiği şahıslarla karşılaştı. Özdoğan’ı gören taksici ve arkadaşları, otobüs şoförünü darbetmeye başladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.