Çekmeköy'de tartıştığı kadını dövdü, uyaranları tehdit etti

Çekmeköy'de tartıştığı kadını dövdü, uyaranları tehdit etti

Tartıştığı kadını sokak ortasında döven kişi çevredekileri de tehdit etti. Çevre sakinlerinin cep telefonuyla görüntülediği saldırgan kimseye aldırmadı.

Dün gece saat 01.00 sıralarında S.G ve F.T., İstanbul’un Çekmeköy ilçesi Taşdelen Mahallesi Şehit Kubilay Caddesi üzerinde tartışmaya başladı.

MAHALLELİ BALKONA KOŞTU

Tartışmanın büyümesi üzerine S.G isimli erkek, kaldırımda oturan F.T.'yi tekme tokat dövdü.

Gördüğü şiddet sonrası F.T.'nin çığlıklarını duyan mahalle sakinleri balkona çıktı.

"GİRİN EVİNİZE YAKARIM BURAYI"

Mahalle sakinlerinin uyarılarını dikkate almayan S.G. tepki gösterenleri de tehdit etti.

“Susun lan, herkes evine girsin. Yakarım burayı” diyen saldırgan kadına da “geç eve” diyerek vurmaya devam etti.

Çekmeköy'de tartıştığı kadını dövdü, uyaranları tehdit etti VİDEO



UZAKLAŞINCA POLİSİ ARADI

Tepkiler üzerine S.G. bir süre sonra uzaklaştı.

F.T. polisi arayarak şikayetçi oldu.