Petrol
104.65
-0.06%
Euro
16.23
-0.10%
Dolar
14.69
0.13%
Altın
912.10
-0.18%
Borsa
2251
0.77%
Bitcoin
670.114
-2.97%
BTXN Coin
36.64
-1.10%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Çekmeköy'de tartıştığı kadını dövdü, uyaranları tehdit etti

    Tartıştığı kadını sokak ortasında döven kişi çevredekileri de tehdit etti. Çevre sakinlerinin cep telefonuyla görüntülediği saldırgan kimseye aldırmadı.
    • DHA
    • 01.04.2022 - 16:08
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 16:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çekmeköy'de tartıştığı kadını dövdü, uyaranları tehdit etti

    Dün gece saat 01.00 sıralarında S.G ve F.T., İstanbul’un Çekmeköy ilçesi Taşdelen Mahallesi Şehit Kubilay Caddesi üzerinde tartışmaya başladı.

    MAHALLELİ BALKONA KOŞTU

    Tartışmanın büyümesi üzerine S.G isimli erkek, kaldırımda oturan F.T.'yi tekme tokat dövdü.

    Gördüğü şiddet sonrası F.T.'nin çığlıklarını duyan mahalle sakinleri balkona çıktı.

    "GİRİN EVİNİZE YAKARIM BURAYI"

    Mahalle sakinlerinin uyarılarını dikkate almayan S.G. tepki gösterenleri de tehdit etti.

    “Susun lan, herkes evine girsin. Yakarım burayı” diyen saldırgan kadına da “geç eve” diyerek vurmaya devam etti.

    Çekmeköy'de tartıştığı kadını dövdü, uyaranları tehdit etti VİDEO

    UZAKLAŞINCA POLİSİ ARADI

    Tepkiler üzerine S.G. bir süre sonra uzaklaştı.

    F.T. polisi arayarak şikayetçi oldu.

    Çekmeköy de tartıştığı kadını dövdü, uyaranları tehdit etti #1

    Çekmeköy de tartıştığı kadını dövdü, uyaranları tehdit etti #2

    Çekmeköy de tartıştığı kadını dövdü, uyaranları tehdit etti #3

    Çekmeköy de tartıştığı kadını dövdü, uyaranları tehdit etti #4


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay

    'İstanbul'da liderler zirvesi gerçekleşebilir'
    Gündem

    'İstanbul'da liderler zirvesi gerçekleşebilir'

    Hakan Ural’dan Beren Saat’e tepki
    Medya

    Hakan Ural’dan Beren Saat’e tepki

    Görüş Bildir