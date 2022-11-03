Petrol
95.64
-0.54%
Euro
18.2949
0.06%
Dolar
18.6214
0.02%
Altın
979.12
-0.03%
Borsa
4072
0.00%
Bitcoin
382.513
-0.70%
BTXN Coin
9.97
-3.10%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    Çekmeköy'de yarışan hafriyat kamyonları paniğe neden oldu

    Araçların yoğun olduğu yolda hızla ilerleyen hafriyat kamyonları adeta yarışa girdi. Tehlike dolu anlar kameraya yansıdı.
    • 03.11.2022 - 09:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çekmeköy'de yarışan hafriyat kamyonları paniğe neden oldu

    İstanbul Çekmeköy'deki hafriyat kamyonları dehşet saçtı.

    Kamyonların, yoldaki diğer otomobillerden daha hızlı seyir ettiği görüldü.

    Kamyon sürücüleri, yoldaki diğer sürücülerin canını ve kendi canlarını hiçe sayarak hızla ilerlemeye başladı.

    Yarıştılar

    Birbiri ile adeta yarışan hafriyat kamyonları, yolda tehlikeli anlara neden oldu.

    O anlar kamerada

    O anları kayda alan bir sürücü ise duruma tepki gösterdi. İki hafriyat kamyonunun yolda yarışırcasına ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Çekmeköy de yarışan hafriyat kamyonları paniğe neden oldu #1

    Çekmeköy de yarışan hafriyat kamyonları paniğe neden oldu #2


    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa'ya gaz sevkiyatı için merkez Trakya
    İç Haber

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa'ya gaz sevkiyatı için merkez Trakya

    Gurbetçi kadın: Almanya'da ay sonu gelmiyor
    Gündem

    Gurbetçi kadın: Almanya'da ay sonu gelmiyor

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    Advertorial

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Görüş Bildir