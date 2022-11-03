Çekmeköy'de yarışan hafriyat kamyonları paniğe neden oldu

Çekmeköy'de yarışan hafriyat kamyonları paniğe neden oldu

Araçların yoğun olduğu yolda hızla ilerleyen hafriyat kamyonları adeta yarışa girdi. Tehlike dolu anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Çekmeköy'deki hafriyat kamyonları dehşet saçtı.

Kamyonların, yoldaki diğer otomobillerden daha hızlı seyir ettiği görüldü.

Kamyon sürücüleri, yoldaki diğer sürücülerin canını ve kendi canlarını hiçe sayarak hızla ilerlemeye başladı.

Yarıştılar

Birbiri ile adeta yarışan hafriyat kamyonları, yolda tehlikeli anlara neden oldu.

O anlar kamerada

O anları kayda alan bir sürücü ise duruma tepki gösterdi. İki hafriyat kamyonunun yolda yarışırcasına ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.