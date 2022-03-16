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- Çekmeköy'de yaya geçidindeki kadına araba çarptı
Çekmeköy'de yaya geçidindeki kadına araba çarptı
- DHA
- 16.03.2022 - 09:53
İstanbul Çekmeköy'ün Taşdelen Mahallesi'nde yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Sedanur Beybağa'ya, Bilal Deniz kontrolündeki otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Beybağa, yaralandı. Yaralı kadının yardımına çevredekiler koşarken, sürücü otomobiliyle kaçtı.
KADINA ÇARPIP, KAÇTI
Çevredekilerin yardımıyla ayağa kaldırılan Sedanur Beybağa yürüyerek eve gitti. Ağrılarının artmasıyla Çekmeköy Devlet Hastanesi'ne giden kadının bacak kemiklerinde çatlaklar olduğu anlaşıldı.
KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI
Yüzünde de yaralar olan kadın, polis merkezine giderek kaçan sürücüden şikayetçi oldu. Otomobilin plakasını belirleyen ekipler, sürücünün Bilal Deniz olduğunu tespit etti.
ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
Deniz, gözaltına alınarak, Alemdağ Polis Merkezi'ne götürüldü. İdari para cezasına çarptırılan Deniz, işlemleri sonrası adliyeye sevk edilecek.