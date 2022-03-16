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    Çekmeköy'de yaya geçidindeki kadına araba çarptı

    Yolun karşısına geçmeye çalışan Sedanur Beybağa otomobilin çarpmasıyla birlikte yola savrularak yaralandı.Kaçan sürücü ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 16.03.2022 - 09:53
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    Çekmeköy'de yaya geçidindeki kadına araba çarptı

    İstanbul Çekmeköy'ün Taşdelen Mahallesi'nde yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Sedanur Beybağa'ya, Bilal Deniz kontrolündeki otomobil çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle savrulan Beybağa, yaralandı. Yaralı kadının yardımına çevredekiler koşarken, sürücü otomobiliyle kaçtı.

    KADINA ÇARPIP, KAÇTI

    Çevredekilerin yardımıyla ayağa kaldırılan Sedanur Beybağa yürüyerek eve gitti. Ağrılarının artmasıyla Çekmeköy Devlet Hastanesi'ne giden kadının bacak kemiklerinde çatlaklar olduğu anlaşıldı.

    KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

    Yüzünde de yaralar olan kadın, polis merkezine giderek kaçan sürücüden şikayetçi oldu. Otomobilin plakasını belirleyen ekipler, sürücünün Bilal Deniz olduğunu tespit etti.

    ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

    Deniz, gözaltına alınarak, Alemdağ Polis Merkezi'ne götürüldü. İdari para cezasına çarptırılan Deniz, işlemleri sonrası adliyeye sevk edilecek.

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