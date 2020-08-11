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Seyir halindeyken yanan otobüsteki yolcular tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Diyarbakır'dan İstanbul'a yolcu taşıyan bir firmaya ait otobüs, Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Kavşağı'nda henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Durumu fark eden görevli, yolcuların tahliyesini sağlarken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç ise kullanılamaz hale geldi.

Çekmeköy'de yolcu otobüsünde yangın