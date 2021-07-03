Çekmeköy'de zincirleme kaza: 5 yaralı

Yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 araç birbirine girdi.

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Taşdelen mevkiinde, Şile istikametine giden 4 araç, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1'İ ÇOCUK 5 YARALI

Polis ekipleri, kaza çevresinde güvenlik önlemi aldı. Kazada yaralanan B.T., M.T., Y.D., G.D. ile M.D.'ye sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Birinin çocuk yaşta olduğu öğrenilen 5 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza