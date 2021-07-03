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    Çekmeköy'de zincirleme kaza: 5 yaralı

    Yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 araç birbirine girdi.
    • AA
    • 03.07.2021 - 10:49
    • Güncelleme : 03.07.2021 - 11:32
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    Çekmeköy'de zincirleme kaza: 5 yaralı

    Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Taşdelen mevkiinde, Şile istikametine giden 4 araç, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza yaptı.

    İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    1'İ ÇOCUK 5 YARALI

    Polis ekipleri, kaza çevresinde güvenlik önlemi aldı. Kazada yaralanan B.T., M.T., Y.D., G.D. ile M.D.'ye sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Birinin çocuk yaşta olduğu öğrenilen 5 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza

    Çekmeköy de zincirleme kaza: 5 yaralı #1

    Çekmeköy de zincirleme kaza: 5 yaralı #2

    Çekmeköy de zincirleme kaza: 5 yaralı #3

    Çekmeköy de zincirleme kaza: 5 yaralı #4

    Çekmeköy de zincirleme kaza: 5 yaralı #5

    Çekmeköy de zincirleme kaza: 5 yaralı #6

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