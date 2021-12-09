Çekmeköy'deki hırsızlar 50 bin TL'lik malı çalmaktan vazgeçti

Mehmet Akif Mahallesi'nde pazar esnafının aracına camı kırarak giren hırsızlar, içerideki 50 bin TL değerindeki tekstil ürünlerini beğenmeyip, yerine bırakıp kaçtı.

İstanbul Çekmeköy'de hırsızların uğrak noktası, pazar esnaflarının araçları oldu.

Mehmet Akif Mahallesi'ne hafif ticari aracı ile gelen şahıslar, pazarda tezgah açan Kemal Özmen’in panelvan minibüsünün kapılarını açmaya çalıştı.

CAMI KIRARAK ARACA GİRDİ

Kapıları açamayan hırsızlar, aracın arka camını kırarak içerisine girdi.

Aracın içerisine vücudunun yarısını sarkıtarak giren hırsız, içeriden çıkardığı ürünlerin tekstil ürünleri olduğunu görünce ürünleri tekrar aracın içerisine atarak olay yerinden kaçtı.

AYNI GÜN İÇİNDE BİRÇOK SOYGUN

Edinilen bilgiye göre aynı gün içerisinde Çekmeköy’de birkaç ticari aracın daha soyulduğu belirtildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

"BEĞENMEDİĞİ İÇİN CAMDAN İÇERİ EŞYAYI ATIP KAÇIYOR"

Aracına hırsız giren Kemal Özmen, “Sabah saatlerinde saat 05.00 gibi şahıslar geldiler. Aracın yanına araçlarını park ettiler. Park ettikten sonra araca yaklaşıyorlar yan kapıyı açmaya çalışıyorlar, yan kapıyı açamayınca arka kapısına geliyorlar. Arka kapıyı da açamıyorlar bu sefer arkadaki camı kırıyorlar. Camı kırdıktan sonra içerideki kapının mandalını açmaya çalışıyor, mandalı açamayınca camı komple kırıp aracın içerisine vücudunun yarısıyla girerek içerideki eşyayı alıp bakıyor. İşine gelmiyor herhalde, beğenmiyor. Beğenmediği için tekrar camdan içeriye eşyayı atıp çıkıyor,. Olduğu gibi bırakıyor.”





"50 BİN LİRANIN ÜSTÜNDE MAL VAR"

O saatler içerisinde zaten Çekmeköy’de de farklı araçları aynı şekilde camını kırıp içerisindeki malları boşaltıyorlar. İşin enteresan tarafı malzemeye bakıyor, içerisinde çamaşır olduğunu görünce onu bırakıyor ne aradıkları da belli değil. Belki de az bir zamanda daha fazla değerli mal alabilmek için almıyor. Ne kadar da çamaşır desek bile aracın içerisinde nereden baksanız 50 bin liraya kadar, 50 bin liranın üstünde mal var. Bu insanlara yazık; adamlar gelip, insanların hazır mallarını alıyorlar, insanların malına göz dikiyorlar. Bu doğru bir şey değil. Çekmeköy’de genelde böyle sıkıntılar var. Artı sokak lambaları yanmıyor, karanlık. Bununla ilgili biz zaten elektrik kurumuna da bilgi verdim. Lambaları gelip yaptılar ama iş işten geçmiş, insanlar soyulduktan sonra insanların malına zarar geldikten sonra lambaları yapsak ne olur?“ şeklinde konuştu.





