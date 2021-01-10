Müşteri gibi girdiği kuyumcuda çalışana silah doğrultarak 45 bin lira değerinde altın çalan şüphelinin hırsızlık anları, iş yeri kamerasına kaydedildi.

Geçen Cuma günü İstanbul Çekmeköy'e bağlı Çamlık Mahallesi Şahinbey Caddesi'nde müşteri gibi kuyumcu dükkanına giren bir kişi, bir anda tabancasını çıkarttı.

Tabancayı çalışana doğrultan soyguncu, elindeki siyah çantayı uzatarak altınları istedi. Kuyumcu çalışanı altınları çantaya doldurdu.

Birkaç dakika süren soygunun ardından şüpheli, 45 bin lira değerindeki altınla kaçarak kayıplara karıştı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİYLE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, eşkalini belirlendiği hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

SOYGUN ANI KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, soyguncu silahını kuyumcuya doğru tutuyor. Panikleyen kuyumcu ziynet eşyaları ve paraları soyguncunun getirdiği çantayı doldurduğu görülüyor. Soyguncu daha sonra çantayı alıp kaçıyor.

Çekmeköy'deki kuyumcuda hırsızlık anı kameraya yansıdı ViDEO









