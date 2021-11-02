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    Çekmeköy'deki şahıs, sevgilisinin evine giden komşusunu öldürdü

    Eve çok sık geldiği için tartıştığı kız arkadaşının kapı komşusunu döverek öldürdüğü iddia edilen 22 yaşındaki Emre A., polis tarafından yakalandı.
    • DHA
    • 02.11.2021 - 17:37
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 17:49
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    Çekmeköy'deki şahıs, sevgilisinin evine giden komşusunu öldürdü

    İstanbul Çekmeköy, Merkez Mahallesi'nde 29 Ekim 2021 evinden dışarı çıkan 56 yaşındaki Burhanettin Okyay, kapısını önünde 4 kişinin saldırısına uğradı.

    Saldırganlar, aralarına aldıkları 56 yaşındaki adamı feci şekilde dövdükten sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı.

    Çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırılan Burhanettin Okyay, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    POLİS ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİ TESPİT ETTİ

    Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, saldırganlardan birinin, Burhanettin Okyay'ın kapı komşusu üniversite öğrencisi S.A.'ın sevgilisi Emre A. olduğunu belirledi. Emre A. ile Burhanettin Okyay ve çocukları arasında, daha önceden kız arkadaşının evine  çok sık geldiği için tartışmalar yaşandığı tespit edildi.

    Çekmeköy deki şahıs, sevgilisinin evine giden komşusunu öldürdü #1

    OLAYI GERÇEKLEŞTİREN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Polis, peşine düştüğü Emre A.'yı kısa sürede yakaladı. Ölümle sonuçlanan darp olayına karıştıkları tespit edilen Onur A.(26), Yasin S.(21) ve 17 yaşındaki Y.M. de gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı.

    Çekmeköy'deki şahıs, sevgilisinin evine giden komşusunu öldürdü VİDEO

    Çekmeköy deki şahıs, sevgilisinin evine giden komşusunu öldürdü #2

    DAHA ÖNCE DE TARTIŞMA YAŞANDI

    Yapılan soruşturma sonucu kız arkadaşının evine gittiği için kapı komşusu  Burhanettin Okyay'la daha öncede tartıştığı öğrenildi. Bir süre öncede aynı sebeple Burhanettin Okyay'ın oğullarıyla tartışan şüphelinin, intikam almak için olay günü arkadaşlarını evin önüne çağırdığı tespit edildi.

    KAPIDA DARBETTİLER

    Birlikte Burhanettin Okyay'ın evden çıkmasını bekleyen şüphelileri,n daha sonra onu darbettikleri tespit edildi.

    15'TEN FAZLA SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

    Polis soruşturması sırasında şüphelilerden Emre A.'nın daha önceden 17 kez, Onur A.'nın ise 26 çeşitli suçlardan polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi. Öte yandan şüphelilerin Burhanettin Okyay'ı dövdükleri anlar ise apartmanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirtildi. Şüpheliler, işlemleri tamamlandıktan sonra Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

    Çekmeköy deki şahıs, sevgilisinin evine giden komşusunu öldürdü #3

    Çekmeköy deki şahıs, sevgilisinin evine giden komşusunu öldürdü #4

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