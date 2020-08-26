Eğlence mekanındaki müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanınında eğlenen iki grup, çıkışta henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

2 YARALI

Kavgada 2 kişi isabet eden mermilerle yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çekmeköy'deki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

İki kişiyi yaralayarak olay yerinden araçlarıyla kaçan kimliği belirsiz şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri soruşturma başlatırken, olayın yaşandığı sokakta polis ekipleri uzun süre delil araması yaptı.





























