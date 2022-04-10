Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu? 'Kimse inanmıyor'

Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu? 'Kimse inanmıyor'

Türkiye'yi derinden sarsan Münevver Karabulut cinayeti, yeniden gündemde. Acılı baba Karabulut, kızının katili Cem Garipoğlu'nun ölmediğini ifade etti. Peki Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu?

Münevver Karabulut, Türkiye'nin hafızasına kazınan kadın cinayetlerinden birisi...

3 Mart 2009 tarihinde henüz 17 yaşında olan Münevver Karabulut, erkek arkadaşı Cem Garipoğlu tarafından testere ile parçalanarak öldürüldü.

Cesedinin parçaları bir bavula konularak ayrı ayrı yerlere bırakılan Karabulut, milyonların yüreğini dağladı.

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu ise 197 gün boyunca kaçtı.

17 Eylül 2009'da İstanbul'da teslim olan Garipoğlu, “çocuğa karşı, tasarlayarak, canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmek” suçundan, en üst sınır olan 24 yıl hapis cezası aldı.

Cem Garipoğlu nasıl öldü?

10 Ekim 2014'te Silivri’deki 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nden Cem Garipoğlu'nun intihar ettiği haberi geldi.

Garipoğlu, 3'lü koğuşta tek başına kalıyordu. Ceset, infaz koruma memurları tarafından sabah 08'de bulundu

Kamera görüntülerine göre, koğuşa kimse girmedi. Koğuş en son gece 02'de kontrol edilmişti.

Garipoğlu kendi koğuşundan, aynı yerdeki diğer boş koğuşa geçti; başına poşet geçirdi ve çamaşır ipiyle kendisini boğdu.

Garipoğlu'nun cenazesi 13.50 sıralarında cezaevinden çıkarıldı.

Cem Garipoğlu yaşıyor mu?

Ancak Garipoğlu'nun ölümü ardında soru işaretleri bıraktı.

Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu sorusu zaman zaman medyanın gündeminde yer aldı.

Cem Garipoğlu'nun intihar etmediği, kaçırıldığı, olayın ' intihar değil cinayet' olduğu hatta ölen kişinin başkası olduğu söylentileri kulaktan kulağa dolaştı.

Ünlü iş insanı Hayyam Garipoğlu’nun yeğeni olan Cem Garipoğlu,Sümerbank’ın ortaklarından Mehmet Nida Garipoğlu’nun dört çocuğundan ikincisiydi. Ailesinin nüfuzunu kullanarak Garipoğlu'nu yurt dışına çıkarttığı iddia edildi.

Acılı Karabulut ailesi, Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilen Garipoğlu’nun mezarının açılmasını yıllardır talep ediyor.

8 yıldır süren bu şüphelere yönelik ilk kez konuşan baba Süreyya Karabulut, Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda isteğini yineledi.

"Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın"

Baba Karabulut, "8 yıldır bu benim en korkunç kabusum. Hiç aklımdan kınalı kuzum çıkmadığı gibi bir de bu cellat gerçekten öldü mü kaçtı mı şüphesi. Uyuyamıyorum. Bayramdan sonra bu celladın mezarının açılmasını talep edeceğim. Sindiremedim. Cesedini bize göstermediler" dedi.

Münevver'in her gece rüyasına girdiğini söyleyen Karabulut, "Kınalı kuzum karşıma çıkıyor. 'Baba kendine iyi bak' deyip boynuma sarılıyor. Ben o celladın intihar ettiğine inanamıyorum. Sindiremiyorum bazı şeyleri. Gözümle görmeden de ikna olmayacağım. Öldürüldüyse de bileceğim. Kaçtıysa da bileceğim" dedi.

'Rahat uyayabilmem için bu mezarın açılması lazım' diyen acılı baba, bayramdan sonra mezarın açılmasını talep edeceğini belirtti.