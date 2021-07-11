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    Cem Garipoğlu'nun ailesi, Münevver Karabulut'un kanının olduğu koltukta poz verdi

    Sosyal medyada 'mutlu aile fotoğrafı' yayınlayan Cem Garipoğlu'nun yakınlarının oturduğu koltuğun, Münevver Karabulut'un öldürüldüğü odadaki kanlı koltuk olduğu belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 11.07.2021 - 18:05
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    Cem Garipoğlu'nun ailesi, Münevver Karabulut'un kanının olduğu koltukta poz verdi

    3 Mart 2009 tarihinde Türkiye'yi sarsan 17 yaşındaki Münevver Karabul cinayeti işlendi.

    Karabulut'u Bahçeşehir'deki villada öldürerek parçalara ayıran Cem Garipoğlu 10 Ekim 2014'te Silivri'deki kapalı cezaevinde ölü bulunurken, Garipoğlu ailesinin tavırları da dikkat çekmeye devam ediyor.

    KIZ KARDEŞİ FOTOĞRAF PAYLAŞTI

    Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi S. Garipoğlu kısa bir süre önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bir fotoğraf yayınladı.

    Cem Garipoğlu nun ailesi, Münevver Karabulut un kanının olduğu koltukta poz verdi #1

    MÜNEVVER'İN KANININ OLDUĞU KOLTUK GÖRÜLDÜ

    Bir aile karesi gibi görünen ve yeni çekilmiş olan fotoğrafta, Garipoğlu ailesinin oturduğu koltuğun Münevver Karabulut'un öldürüldüğü odadaki koltukla aynı olması dikkat çekti.

    TEPKİ ÇEKİNCE SİLDİLER

    Kısa bir süre sonra gelen tepkiler üzerine S. Garipoğlu o aile fotoğrafını sildi.

    Cem Garipoğlu nun ailesi, Münevver Karabulut un kanının olduğu koltukta poz verdi #2

    KAN LEKELERİ NUMARALIYDI

    Polis tarafından olay günü yapılan incelemede koltuk üzerinde tespit edilen kan izlerinin 42, 43 ve 44 şeklinde rakamlarla numaralandırıldığı görüldü.

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