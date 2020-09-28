Cemal Kaşıkçı davasında son dakika gelişmesi! Cemal Kaşıkçı nasıl öldürüldü?

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin ikinci iddianame hazırlandı. Cemal Kaşıkçı nasıl öldürüldü? Cemal Kaşıkçı cinayetinin detayları...

Geçtiğimiz Temmuz ayında Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması gerçekleşmiş, 2018 yılında girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın cinayet sanıklarının yargı süreci başlamıştı.

Bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi Arabistanlı 6 şüpheli hakkında ikinci iddianame hazırlanmasının ardından, 'Cemal Kaşıkçı cinayetinde son durum nedir? Cemal Kaşıkçı nasıl öldürüldü? Cemal Kaşıkçı'nın katilleri kim? Cemal Kaşıkçı davasının sanıklarının cezası belli oldu mu? sorularının cevabı da merak konusu oldu.

CEMAL KAŞIKÇI DAVASININ İKİNCİ İDDİANAMESİ HAZIRLANDI

Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürülmesine ilişkin devam eden davanın ikinci iddianamesinin hazırlanmasında, 2 şüphelinin 'tasarlayarak, canavarca hislerle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken, 4 şüphelinin de 5 yıla kadar hapsi istendi.

Peki, Cemal Kaşıkçı davasının birinci duruşmasında neler olmuştu? Cemal Kaşıkçı nasıl ve neden öldürüldü? İşte Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili tüm detaylar...

CEMAL KAŞIKÇI NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Evlilik belgesi almak isteyen Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na gitti ancak içeriden bir daha çıkmadı.

Boğularak öldürülen ve cesedi parçalanarak yok edilen Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, haklarında yakalama kararı bulunun firari 20 sanığın yargılanma süreci de Temmuz'daki ilk duruşmada başladı.

CEMAL KAŞIKÇI'NIN NİŞANLISININ İLK DURUŞMADAKİ İFADELERİ

Haklarında yakalanma kararı bulunan 20 sanığın katılmadığı mahkemede, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile avukatı da hazır bulunmuş, iddianamenin okunmasınına ardından Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hilal Cengiz ifade vermişti.

KONSOLOSLUKTA ŞÜPHE ÇEKEN TEDİRGİNLİK

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hilal Cengiz ise, Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü gün 3 saatten daha uzun bir süre konsolosluğun kapısında beklediğini, nişanlısı Cemal Kaşıkçı'dan haber alabilmek için konsolosluğu aradığını ancak Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta olmadığı bilgisinin kendisine verildiğini söylemişti.

DEHŞET VERİCİ ANLARI, CEMAL KAŞIKÇI'NIN NİŞANLISI ANLATTI

Dehşet anları yaşadığının altını çizen Cengiz, hakimin sorusu üzerine Yasin Aktay ile iletişim kurma sürecini, "Sadece korku değil dehşet yaşadım. Yasin Aktay’ı aradım. ‘Hocam beni hatırladınız mı?’ dedim. Anlattım. Sonra ‘anladım’ deyip ‘kapat’ dedi." ifadeleri ile aktardı.

"ÖLDÜĞÜNÜ HABERLERDEN ÖĞRENDİM"

Mahkeme başkanının, "Cemal Kaşıkçı bir şey olursa Yasin Aktay’ı ara dedi mi?" sorusunu cevaplayan Cengiz, “Hayır böyle bir şey demedi. Anlattığım gibi oldu. Cemal eve gelir diye düşündüm. Eşyaları savcılara teslim ettim. Cemal’in öldürüldüğünü herkes gibi gazetelerden öğrendim. Haberlerden, resmi mesajlardan. Twitter’dan yayınladılar, Cemal Kaşıkçı öldürüldü yazdılar” dedi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cemal Kaşıkçı ‘maktul’, nişanlısı Hatice Cengiz ise ‘şikayetçi’ sıfatıyla yer alırken, maktul Kaşıkçı ile tespit edilen şüphelilerin cep telefonu görüşmelerine ilişkin HTS kayıtlarının incelendiği de belirtilmişti.

Kaşıkçı’nın konsolosluk binasına girişi, şüphelilerin Türkiye’ye gelişi, konsolosluk binası ve konutuna gidişleri ile ilgili kamera kayıtları incelenmişti.