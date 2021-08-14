Cemevine saldırı yalanını polis ortaya çıkardı

Bazı medya kuruluşlarında Pendik'te cemevine saldırı yapıldı iddiası ortaya atıldı. Olayın aslı ise hiç de öyle değildi.

İstanbul Pendik'teki Ali Baba Sultan Cemevi'ne kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırı düzenlendiği iddiası sosyal medyada yayıldı.

Ancak yapılan soruşturmada yakalanan şüphelilerin, cemevi bahçesinde alkol aldıktan sonra içeri girip uyumak için camları kırdıkları ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Pendik Kaymakamlığı, Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi penceresinin kırılmasıyla ilgili faillerin yakalandığını bildirdi.

Pendik Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde ilçemiz Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi penceresinin kırıldığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce cemevi görevlileri ve mahalle sakinlerinden alınan bilgiler ışığında failler yakalanmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

"ALEVİYİZ, ALKOL ALDIK, İÇERİDE UYUDUK"

Bu arada şüphelilerden E.Ş.'nin emniyetteki ifadesinde kendisi ve arkadaşı E.B'nin de Alevi olduğunu, cemevi bahçesinde alkol aldıklarını, uyumak için içeri girmeye çalıştıklarını, kapılar kilitli olduğu için camı kırıp içeri girdiklerini ve sabah uyanınca ayrıldıklarını söylediği belirtildi.

Öte yandan cemevi yetkilisinin şikayetten vazgeçtiği öğrenildi.