Motorunun çalışmasına rağmen rampadan çıkamayan İETT otobüsünü, yolcular itti. Ortaya çıkan manzara, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Çengelköy’de, seyir hsade olan bir İETT otobüsünde yaşanan arıza, yolcuları yola döktü.

Motoru çalışmaya devam ederken otobüs rampadan çıkamadan. Yolcular çareyi otobüsü itmekte buldu.

Yolcular birlik olup otobüsü itti

İHA’nın haberine göre; otobüsten inen yolcular, birlik olarak aracı itmeye çalıştı. Yaşanan anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Çengelköy’de arızalanan İETT otobüsünü yolcular itti VİDEO

