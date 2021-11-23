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    Ceren Özdemir'in katilinin cezası onandı

    Üniversiteli Ceren Özdemir'i bıçakla öldüren Özgür Arduç'a ‘canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan verilen iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.
    • DHA
    • 23.11.2021 - 15:02
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 15:31
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    Ceren Özdemir'in katilinin cezası onandı

    Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da evinin önünde kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak katledilmişti.

    Olaydan bir gün sonra kent merkezinde esnaf tarafından yakalanıp polise teslim edilen Arduç, bindirildiği polis otosunda 2 memuru da bıçakla yaralamıştı

    Cani katil Arduç, yaşananlar üzerine tutuklanmıştı.

    İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI

    Tutuklanan Özgür Arduç, Ceren Özdemir'i öldürmesine yönelik eyleminden dolayı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada, 'Canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

    Özgür Arduç'a, polis memurlarına yönelik eyleminden dolayı 'yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında açılan davada ise polislerden Zeki Çelik'i öldürmeye teşebbüsten 15 yıl, Haydar Değerli'yi yaralamaktan ise 9 ay olmak üzere toplam 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

    YARGITAY CEZAYI ONADI

    Bu karar istinaf onayının ardından Yargıtay’a taşındı.

    Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin Ordu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından  Arduç'a verilen iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Koşullu salıvermeden yararlandırılmayacak olan Arduç, cezasını sıkı güvenlik rejimlerine göre çekecek.

    Ceren Özdemir in katilinin cezası onandı #1

    Ceren Özdemir in katilinin cezası onandı #2

    Ceren Özdemir in katilinin cezası onandı #3

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