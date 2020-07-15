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- Çerkezköy'de elektrik akımına kapılan genç ağır yaralandı
Çerkezköy'de elektrik akımına kapılan genç ağır yaralandı
Vagonların üzerinde elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralanan Cezayir uyruklu genç, hastaneye kaldırıldı.
- AA
- 15.07.2020 - 17:40
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Cezayir uyruklu 26 yaşındaki Muhammed Muhrani, henüz bilinmeyen nedenle çıktığı Çerkezköy Tren Garı'ndaki vagonların üzerinde elektrik akımına kapıldı.
AĞIR YARALANDI
Vagonların üzerinde patlama sesi duyan gar görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi.
Ekiplerce Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhrani'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan genç ağır yaralandı