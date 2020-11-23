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    Cerrahpaşa Hastanesi'nde yangın çıktı

    Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
    • AA
    • 23.11.2020 - 07:29
    • Güncelleme : 23.11.2020 - 07:37
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    Cerrahpaşa Hastanesi'nde yangın çıktı

    İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne ait 4 katlı hastane binasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    HASTALAR TEDBİR AMAÇLI ÇIKARILDI

    İtfaiye ve hastanede görevli personel, hastaları tedbir amaçlı binadan çıkardı. Bazı hastalar ambulanslarla başka birimlere sevk edildi.

    Daha sonra itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ekipler, binadaki dumanın tahliyesi için çalışma yaptı.

    Cerrahpaşa Hastanesi'nde yangın çıktı İZLE

    Cerrahpaşa Hastanesi nde yangın çıktı #1

    Cerrahpaşa Hastanesi nde yangın çıktı #2

    Cerrahpaşa Hastanesi nde yangın çıktı #3

    Cerrahpaşa Hastanesi nde yangın çıktı #4

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