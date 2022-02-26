Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktora saldıran şahıs tutuklandı

Tedavi sırasında eşi Çiğdem Duman'ın canını acıttığı iddiasıyla D.D.A. isimli doktoru darbeden Selim Duman, şikayet üzerine gözaltına alınarak, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İstanbul Fatih'te Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde meydana gelen olayda, Çiğdem Duman keloid temizletme işlemi için eşi Selim Duman ile birlikte hastaneye geldi.

Çiğdem Duman'a bu işlem için doktor D.D.A müdahalede bulundu. Doktorun müdahalesi sırasında eşinin canının yandığını iddia eden Selim Duman, D.D.A isimli doktora saldırdı.

EŞİNİN CANINI ACITTIĞINI İDDİA EDİP, DOKTORU SALDIRDI

Çevredekilerin ve diğer sağlık çalışanlarının araya girmesiyle Selim Duman sakinleştirildi. Saldırı sırasında doktor D.D.A. vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan Selim Duman'ı yakalayarak gözaltına aldı. Duman, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

"YASAL DÜZENLEMERİ ACİLEN BEKLİYORUZ"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hastalarına şifa dağıtmaktan başka bir amaçları bulunmayan doktorlarımıza tedavi ettikleri hastaları ve yakınların tarafından yapılan bu çirkin saldırıları en güçlü kınıyoruz. Son dönemde sıkça yaşanan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının tahammül sınırlarını aştığını belirtmek isteriz. Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddetin önlenmesine yönelik yasal düzenlemelerin acilen yapılmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

TUTUKLANDI

Savcılık ifadesinin alınmasının ardından şüpheliyi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Nöbetçi sulh ceza hakimliği de Selim Duman'ın "Kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.













