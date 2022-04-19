Cerrahpaşa'da doktoru döven sanık hakkında istenen ceza

Eşinin canını acıttığını öne sürdüğü doktora saldıran tutuklu Selim Duman'ın, 1 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.

İstanbul'da yaşayan Selim Duman, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde görev yapan Doktor Dursun Dorukhan A.'yı, tedavi esnasında eşinin canını acıttığı iddiasıyla darbetmişti.

25 Şubat günü yaşanan olay sonrası saldırgan tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Selim Duman hakkında iddianame hazırlandı.

Doktorun boynundaki zincir silah sayıldı

İddianamede Cerrahpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nde doktorluk yapan Dursun Dorukhan A.'nın, Selim Duman'ın eşi Çiğdem'in tedavisini yaptığı sırada tartışma yaşandığı belirtildi. Şüpheli Selim Duman'ın doktoru darbettiği, bunun üzerine doktorun şikayetçi olduğu anlatıldı. Şüpheli Duman'ın, Doktor Dursun Dorukhan A'nın boynunda bulunan ve silah olarak değerlendirilen zinciri çekerek basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaraladığı kaydedildi.

1 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

DHA'nn haberine göre; şüpheli Duman'ın suçlamayı kabul etmediği belirtilen iddianamede, "Basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak

İddianame ise gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Mahkeme, şüpheli Selim Duman'ın suçun vasıf ve mahiyeti, şikayetçinin doktor raporu, kaçma şüphesini dikkate alarak adli kontrolü yetersiz bularak tutukluluk halinin devamına karar verdi. İlk duruşma önümüzdeki günlerde yapılacak. Öte yandan, şüpheli Selim Duman ve eşi Çiğdem Duman'ın doktor hakkında "Basit tehdit", "Basit yaralama" suçlarından yaptıkları şikayete ise takipsizlik kararı verildi.

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