Cesedi parçalanan Iraklı Sally'nin davasındaki tanık: Vicdan azabı çekiyorum

Öldürülüp cesedi parçalanan Iraklı Sally’nin davasında konuşan tanık, çığlık sesi duyduğunu belirterek, “Polisi aramadığım için vicdan azabı çekiyorum” dedi.

Eskişehir’de, geçen yıl 2 Eylül'de “Kahve içmeye çıkıyorum” diyerek evden ayrılan Iraklı Sally Ali Challab Al-Abbood, bir daha geri dönmedi.

Ailesinin kayıp başvurusu üzeri de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti.

10 bin saat güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası kaydını inceleyen ekipler, Al-Abbood'un en son Iraklı Amjed Mohsin Mohammed ile görüştüğünü, Yenibağlar Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirledi.

İHA’nın haberine göre; Amjed Mohsin Mohammed ve Sally'nin eve girdiği ancak bir daha çıkmadığı, Mohammed'in evinden elinde ve sırt çantasında poşetlerle defalarca dışarı çıkıp, mahalledeki farklı konteynerlere çöp attığı belirlendi.

Bulgaristan’a kaçmaya çalışırken yakalandı

Polis tarafından, kent merkezindeki kanalizasyon, metruk binalar, park ve bahçelerin yanı sıra Porsuk Çayı ile kent çöplüğünde yapılan aramalardan herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

Amjed Mohsin Mohammed, Kırklareli üzerinden yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Eskişehir'e getirilen Mohammed, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı.

Suçlamaları reddetti

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmaya tutuklu sanık Amjed Mohsin Mohammed, tutuksuz sanıklardan Amjed Mohsin Mohammed'in kardeşi Asaad Mohsin Mohammed ile Sally'nin ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Amjed Mohsin Mohammed, yaptığı savunmasında suçlamaları reddederek, beraatini istedi.

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“Polisi aramadığım için vicdan azabı çekiyorum”

Duruşmaya tanık olarak katılan Gülten K. ise, "Ben olayın olduğu iddia olunan binanın 2 bina sol tarafında oturuyorum. Evimde otururken birden bir çığlık sesi duydum. Boğuk bir çığlık sesiydi. O sesi unutamıyorum. 155'i aramak için telefonumu elime aldım. Fakat ses kesilince aramadım. Halen o gün polisi aramadığım için vicdan azabı çekiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Kasım'a erteledi.