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    Çeşme'de 179 düzensiz göçmen yakalandı

    Emniyet güçleri tarafından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 179 düzensiz göçmen yakalanırken, kaçakçılık yapan 4 şüpheli de gözaltına alındı.
    • İHA
    • 15.01.2022 - 12:48
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    Çeşme'de 179 düzensiz göçmen yakalandı

    İzmir'in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Alaçatı açıklarındaki bir teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini aldı.

    Ardından harekete geçen ekipler tarafından düzenlenen operasyonla, 179 düzensiz göçmen yakalandı.

    179 GÖÇMEN TEKNEYLE ÇEŞME İSKELESİ'NE GETİRİLDİ

    Sahil güvenlik ekiplerinin yakaladığı göçmenler, yakalandıkları tekneyle birlikte Çeşme İskelesi'ne getirildi.

    KAÇAKÇILIK ŞÜPHESİ 4 KİŞİ GÖZALTINDA

    Ekipler, 4 kişiyi de göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına aldı.

    Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edilecek.

    Çeşme de 179 düzensiz göçmen yakalandı #1


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