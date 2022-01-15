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- Çeşme'de 179 düzensiz göçmen yakalandı
Çeşme'de 179 düzensiz göçmen yakalandı
Emniyet güçleri tarafından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 179 düzensiz göçmen yakalanırken, kaçakçılık yapan 4 şüpheli de gözaltına alındı.
- İHA
- 15.01.2022 - 12:48
İzmir'in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Alaçatı açıklarındaki bir teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini aldı.
Ardından harekete geçen ekipler tarafından düzenlenen operasyonla, 179 düzensiz göçmen yakalandı.
179 GÖÇMEN TEKNEYLE ÇEŞME İSKELESİ'NE GETİRİLDİ
Sahil güvenlik ekiplerinin yakaladığı göçmenler, yakalandıkları tekneyle birlikte Çeşme İskelesi'ne getirildi.
KAÇAKÇILIK ŞÜPHESİ 4 KİŞİ GÖZALTINDA
Ekipler, 4 kişiyi de göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına aldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edilecek.