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    Çeşme'de 25 kaçak göçmen kurtarıldı

    İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 25 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
    • DHA
    • 07.04.2022 - 19:21
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    Çeşme'de 25 kaçak göçmen kurtarıldı

    İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 23.15 sıralarında iki can salı içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarını aldı.

    Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen iki can salı içerisindeki toplam 25 kaçak göçmeni kurtardı.

    İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiler

    Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Çeşme de 25 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    Çeşme de 25 kaçak göçmen kurtarıldı #2


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