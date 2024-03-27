Çeşme'de bayram tatilinde turizmcilerin beklentisi karşılanmadı Çeşme'de, bayram tatili için istenilen seviyede rezervasyonlar gerçekleşmeyince gözler seçim sonrasına çevrildi.

DHA

Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarken, 'İzmir'in turizm cenneti' ilçesi Çeşme'de beklenen hareketlilik henüz gerçekleşmedi.

İlçedeki otellerde istenilen düzeyde rezervasyonlar yaşanmadı.

SKAL İzmir Başkanı Güner Güney, özellikle pandemi sonrası değişen alışkanlıklar nedeniyle çoğu kişinin son dakika plan ve rezervasyon yapmaya başladığına dikkati çekip, "İnsanlar kütüklerinin bağlı olduğu yerde oy kullanacakları için şu anlık planlarını ve tercihlerini seçimlerden sonraya bırakıyor. Ancak yine de bir kısım insan rezervasyonlarını yaptırmış durumda.

Şu an Çeşme ve Alaçatı'da otel doluluk oranları yüzde 40 civarında seyrediyor. Seçim sonrası bu rezervasyonların yüzde 30-40 civarında bir artış olacağını öngörüyoruz. Bu nedenle bayram tatilinde otel doluluklarının yüzde 70 ile 80'lerde olmasını bekliyoruz" dedi.

"Talepler var ancak fiyatlar irdeleniyor"

Bayramda doluluk oranları şu an yüzde 40 oranında olduğunu belirten Çeşme Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir ise "Seçim dönemine denk geldiği düşünüldüğünde, doluluk oranları çok kötü gitmiyor. Talepler var ancak fiyatlar irdeleniyor. Şu an fiyatlar geçen yılla aynı civarda. Rezervasyon almamıza rağmen fiyatlar da sorgulanıyor.

Gözler yerel seçim sonrasına çevrildi

Tatil rezervasyonlarını artık taksit yaparak alıyoruz. Yerel seçimin ardından bayram tatili 9 güne çıktı ancak çok yüksek doluluk oranlarını yakalamak şu an için zor.

Yerel seçim sonrası son dakika satışlar ile şu an yüzde 40 olan doluluk oranının yüzde 70'lere ulaşması yönünden ümitliyiz" diye konuştu.

"Güzel hava doluluğu etkileyecek"

Bayram tatilinde havanın güzel olması halinde doluluk oranlarının olumlu etkileneceğini vurgulayan Demir, şöyle konuştu:

Çeşme'de sınırlı sayıda termal otel var ancak bahar ile kışın buluştuğu bir tarihteyiz ve insanların tercihleri daha çok güzel havalarda dışarıda vakit geçirmekten, dolaşmaktan ve dinlenmekten yana oluyor. Bu nedenle havanın sıcak seyretmesi de doluluk oranlarını etkileyen bir durum olur.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)