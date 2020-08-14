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    Çeşme'de çıkan yangında 4 site boşaltıldı

    İzmir'in çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangın paniği sürüyor. İlçede tedbir amaçlı olarak 4 sitenin boşaltıldı.
    • İHA
    • 14.08.2020 - 04:06
    • Güncelleme : 14.08.2020 - 04:06
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    Çeşme'de çıkan yangında 4 site boşaltıldı

    İzmir'in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'nde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

    Yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, ihbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 30 arazöz ve 8 dozer müdahale etti.

    Çeşme'de çıkan yangında 4 site boşaltıldı VİDEO

    4 SİTE BOŞALTILDI

    Öte yandan yangının rüzgarın da şiddetiyle büyümesi üzerine tedbir amaçlı olarak Termal Kent Sitesi, Gökçe Çiçek Sitesi ve Günkent Sitesi'nin de aralarında olduğu 4 sitenin boşaltıldığı bilgisi edinildi.

    Yangının gece saatlerinde çıkması havadan müdahaleyi mümkün kılmazken, karadan yapılan müdahalelerle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

    Çeşme de çıkan yangında 4 site boşaltıldı #1


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