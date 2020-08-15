Çeşme'de eş zamanlı narkotik denetimi gerçekleşti

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gece kulüplerini, barları ve eğlence merkezlerini tek tek inceledi.

Turizmin en gözde yerlerinden biri olan Çeşme'de, Narko- timler ilçenin giriş ve çıkışında uygulama yaptı.

Gece kulüpleri başta olmak üzere barlar ve diğer eğlence merkezleri, denetim kapsamında tek tek incelendi.

EŞ ZAMANLI DENETİM

Çok sayıda personelin katılımı ile gerçekleştirilen ani denetimde, narkotik köpekleri de yer aldı. Polis ekipleri eğlence merkezlerini denetlediği sırada, 'Leon' isimli narkotik köpeği ise mekanların otoparklarında bulunan araçların çevresinde arama yaptı. Ayrıca, eğlence merkezlerinde yapılan incelemelerde ise uyuşturucu maddeye rastlanılmadığı öğrenildi.

İlçe genelinde yapılan eş zamanlı denetimde, çok sayıda vatandaşa kimlik sorgusu yapılırken, Narko- timler eğlence merkezlerinin yanı sıra sokak aralarında da denetim gerçekleştirdi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Öte yandan, binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Çeşme ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu satışını önlemek adına ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında, sık sık denetimlerini sürdüreceği bildirildi.