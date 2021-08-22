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    Çeşme'de gece kulübündeki kavgada 1 kişinin öldürülme anı kamerada

    Gece kulübünde çıkan kavganın ardından bıçaklanan 33 yaşındaki Alpay Kalyon hayatını kaybederken, kavga anlarının kamera görüntüleri de ortaya çıktı.
    • DHA
    • 22.08.2021 - 18:29
    • Güncelleme : 22.08.2021 - 18:32
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    Çeşme'de gece kulübündeki kavgada 1 kişinin öldürülme anı kamerada

    İzmir Çeşme'de oto yıkama dükkanı işleten evli, 1 çocuk babası 33 yaşındaki Alpay Kalyon, dün gece Alaçatı, Ovacık Mahallesi 18001 Sokak'taki bir gece kulübüne gitti.

    İddiaya göre, burada Kalyon ile vale olduğu öğrenilen O.D. ve yanındaki bir grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın uzaması üzerine O.D., bıçakla Kalyon'u yaraladı. O.D., olayın ardından beraberindekilerle otomobillerine binip, kaçtı.

    YARALANINCA HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kalyon, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Çeşme'de gece kulübündeki kavgada 1 kişinin öldürülme anı VİDEO

    KURTARILAMADI

    Durumu ağır olan Kalyon, burada doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kalyon'un cansız bedeni, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kalyon'un, cenazesinin bugün ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Polis, görüntülerden eşkali belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    BIÇAKLAMA ANI KAMERADA

    Kalyon'un, O.D. tarafından bıçaklandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde ilk olarak iki grup arasında arbede yaşandığı, ardından da vale olduğu belirtilen O.D'nin yandaki bir gece kulübünden bıçak alıp, Kalyon'a vurduğu görülüyor.

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    Çeşme de gece kulübündeki kavgada 1 kişinin öldürülme anı kamerada #10

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