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    Çeşme'de Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenler yakalandı

    Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığında bulunan 35 göçmen emniyet ekipleri tarafından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
    • 09.05.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 17:49
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    Çeşme'de Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenler yakalandı

    Emniyet güçlerinin düzensiz göçmenlere yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor.

    İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığı yaptıkları belirlenen 35 düzensiz göçmen yakalandı.

    35 göçmen yakalandı

    AA'nın haberine göre; Alman Tatil Köyü mevkisindeki ormanlık alanda çalıların arasına saklanan 20'si Yemen, 7'si Eritre, 8'i Togo uyruklu 35 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

    Çeşme de Yunanistan a geçmeye çalışan göçmenler yakalandı #1

    Çeşme de Yunanistan a geçmeye çalışan göçmenler yakalandı #2


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