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- Çeşme'de Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenler yakalandı
Çeşme'de Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenler yakalandı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığında bulunan 35 göçmen emniyet ekipleri tarafından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
- 09.05.2022 - 17:48
- Güncelleme : 09.05.2022 - 17:49
Emniyet güçlerinin düzensiz göçmenlere yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor.
İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığı yaptıkları belirlenen 35 düzensiz göçmen yakalandı.
35 göçmen yakalandı
AA'nın haberine göre; Alman Tatil Köyü mevkisindeki ormanlık alanda çalıların arasına saklanan 20'si Yemen, 7'si Eritre, 8'i Togo uyruklu 35 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.