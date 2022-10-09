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- Ceviz ağacından düşen güvenlik korucusu yaşamını yitirdi
Ceviz ağacından düşen güvenlik korucusu yaşamını yitirdi
Taşbaşı köyünde, ceviz ağacından düşen güvenlik korucusu 41 yaşındaki 5 çocuk babası Hatem Duman, hayatını kaybetti.
- 09.10.2022 - 02:58
Hakkari'de kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Taşbaşı köyünde ceviz toplamak için ağaca çıkan güvenlik korucusu Hatem Duman, dengesini kaybederek zemine düştü.
Ağır yaralanan Duman, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Duman, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre jandarma, olayla ilgili inceleme başlatıldı.