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    Ceviz ağacından düşen güvenlik korucusu yaşamını yitirdi

    Taşbaşı köyünde, ceviz ağacından düşen güvenlik korucusu 41 yaşındaki 5 çocuk babası Hatem Duman, hayatını kaybetti.
    • 09.10.2022 - 02:58
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    Ceviz ağacından düşen güvenlik korucusu yaşamını yitirdi

    Hakkari'de kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Taşbaşı köyünde ceviz toplamak için ağaca çıkan güvenlik korucusu Hatem Duman, dengesini kaybederek zemine düştü.

    Ağır yaralanan Duman, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

    Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

    Duman, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    DHA'nın haberine göre jandarma, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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