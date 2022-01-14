Ceyhan'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Ceyhan'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesi Kozan Karayolu, Mercimek Mahallesi civarında meydana gelen olayda Oktay B.’nin kullandığı otomobil karşı yönden gelen Sadık Veli Çelik’in kullandığı otomobil ile henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

1 ÖLÜ 2 YARALI

Trafik kazasında her iki otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü 34 yaşındaki Sadık Veli Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobil sürücüsü Oktay B. olay yerine gelen ambulansla tedavi edilirken, araçta bulunan Özgür Özçelik kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri sürücü Oktay B’yi gözaltına alarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürürken, hayatını kaybeden Sadık Veli Çelik’in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.