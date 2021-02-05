Ceylan Hemşire davasında karar verildi: Sanık Nazir Ilgın'a 14 yıl hapis

Eski kız arkadaşına şiddet uygulayan Nazir Ilgın, kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıl hapis cezası aldı.

Beşiktaş'ta, 6 Haziran'da eski kız arkadaşı hemşire Ceylan G.'ye şiddet uygulayıp bıçaklayan Nazir Ilgın, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SERBEST KALDI, YİNE DENEDİ

Serbest kaldıktan 2 gün sonra yine eski sevgilisi Ceylan G.'nin önünü kesip bıçakla saldıran Nazir Ilgın, bu kez tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepki gösterdiği olaya ilişkin davada, geçtiğimiz celse mütalaa açıklanmış ve sanığın ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıla kadar cezalandırılması talep edilmişti.

CANAVARCA HİSLER İLE SALDIRDI

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Nazir Ilgın ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mütalaaya karşı beyanda bulunan müşteki avukatı, "Sanık tasarlayarak ve planlayarak eylemi gerçekleşmiştir. Sanık canavarca hisle eylemi gerçekleştirmiştir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

“KAN GÖRÜNCE BAYILAN BİR İNSANIM”

Sanık Nazir Ilgın, olayın istemeyerek gerçekleştiğini söyledi.

Ilgın, "Ben kan görüp bayılan bir insanım. Hayatım boyunca hiçbir şiddet olayına karışmadım. 3 yıllık kız arkadaşımla evlilik hayali kurarken aldatıldım. Ben tasarlayarak böyle bir eylemi gerçekleştirmedim. Bana küfürler etti, beni kullandı. Benim yapmış olduğum eylem kıskançlık ya da saplantılı olma durumundan değildi. Olayın yaralamadan ibaret olduğunu düşünüyorum. Ben hastane masraflarını da karşılamak istedim, uzlaşmak istedim." şeklinde savunma yaptı.

"EYLEMİ TAHRİK ALTINDA İŞLEDİ"

Sanık avukatı ise müvekkilinin kastının yaralama olduğunu söyledi.

Avukat, "Müvekkilim gözü dönmüş bir cani değil. Eylemi tahrik altında işlediğini düşünüyoruz. Yaralamadan ceza almasını istiyoruz. Eylemi tahrik altında işlediğini düşünüyoruz." şeklinde beyanda bulundu.

SON PİŞMANLIK FAYDA ETMEDİ

Son sözü sorulan sanık Nazir Ilgın, olaydan dolayı çok pişman olduğunu ve istemeyerek böyle bir şey yaptığını söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanığın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.