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    Ceylanpınar’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

    Çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu işçilerden yaralı olanların tedavisine devam edilirken, hayatını kaybeden işçinin henüz 18 yaşında olduğu öğrenildi.
    • DHA
    • 28.10.2020 - 07:13
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    Ceylanpınar’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

    Şanlıurfa’nın Ceylanpınar-Akçakale kara yolunun 70’inci kilometresinde tarlada çalışan işçileri evlerine götüren sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 63 F 2315 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi.

    11 İŞÇİ YARALANDI

    Kazada minibüste bulunan ve çoğunluğu Suriyeli tarım işçilerinden oluşan yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    18 YAŞINDAKİ SURİYELİ ÖLDÜ

    Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Hedra Şuveg (18) müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

    Ceylanpınar’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildi: 1 ölü, 11 yaralı #1

    Diğer yaralıların tedavisine devam edilirken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Ceylanpınar’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildi: 1 ölü, 11 yaralı #2

    Ceylanpınar’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildi: 1 ölü, 11 yaralı #3

    Ceylanpınar’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildi: 1 ölü, 11 yaralı #4

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