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- Ceylanpınar’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildi: 1 ölü, 11 yaralı
Ceylanpınar’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildi: 1 ölü, 11 yaralı
Çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu işçilerden yaralı olanların tedavisine devam edilirken, hayatını kaybeden işçinin henüz 18 yaşında olduğu öğrenildi.
- DHA
- 28.10.2020 - 07:13
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar-Akçakale kara yolunun 70’inci kilometresinde tarlada çalışan işçileri evlerine götüren sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 63 F 2315 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi.
11 İŞÇİ YARALANDI
Kazada minibüste bulunan ve çoğunluğu Suriyeli tarım işçilerinden oluşan yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
18 YAŞINDAKİ SURİYELİ ÖLDÜ
Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Hedra Şuveg (18) müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Diğer yaralıların tedavisine devam edilirken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.