Cezaevi firarisi Bursa'da yakalandı

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Cinayet nedeniyle cezasını çektiği cezaevinden izinli çıktıktan sonra firar eden 50 yaşındaki Faruk Pek, Gemlik ilçesinde yakalanarak adliyeye teslim edildi.

Bursa'da işlediği cinayetinin ardından mahkum olan Faruk Pek, cezasını çektiği cezaevinden izinli çıktı.

5,5 yıl daha cezası bulunan Pek, cezaevine geri dönmeyerek firar etti.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, firar üzerine harekete geçerek Pek'in yerini belirledi.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Çevik Kuvvet ekiplerin de desteğinde gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Ekipler, Kumla Mahallesi 2. Sokak'ta Pek'in kaldığı binan birinci katındaki eve baskın düzenledi. Polisi görünce evin arka penceresinden bahçeye atlayan Pek, dışarıda önlem alan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda üzerinden farkı bir isme ait kimlik çıkan Pek, Bursa Adliyesi'ne teslim edildi.