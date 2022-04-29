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    Cezaevi firarisi İstanbul Havalimanı’nda yakalandı

    Trabzon’da işlediği suçlardan dolayı girdiği cezaevinden kaçarak 10 yıl boyunca sahte kimlikle yaşayan firari, yurt dışına gitmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı’nda yakayı ele verdi.
    • 29.04.2022 - 11:39
    • Güncelleme : 29.04.2022 - 11:50
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    Cezaevi firarisi İstanbul Havalimanı’nda yakalandı

    İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri yolculara yönelik yapılan GBT kontrolü sırasında yurt dışına gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcuyu takibe aldı.

    Pasaport kontrol noktasına gelen yolcuyu durduran polis, GBT kontrolü için kimlik istedi.

    Yolcunun verdiği “Murat Berber” ismine düzenlenmiş kimliğinin sahte olduğu tespit edildi.

    Suçları Trabzon’da işledi

    Bunun üzerine ekipler yolcuyu parmak izi kontrolüne götürdü.

    Burada yapılan kontrollerde şüphelinin gerçek kimliğinin “Şevki Berber” olduğu ve Trabzon'da çeşitli suçlardan hakkında 13 yıl kesinleşmiş cezası bulunduğu ve cezaevinden firar ettiği tespit edildi.

    10 yıl boyunca sahte kimlikle dolaşan firari yakalandı VİDEO

    10 yıldır sahte kimlikle dolaşıyordu

    İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Şevki Berber ifadesinde 10 yıldır sahte kimlikle dolaştığını ve bu zaman zarfında havalimanı ve polis kontrol noktalarından sorunsuz bir şekilde geçtiğini söyledi.

    DHA'nın haberine göre Şevki Berber, mahkemeye sevk edilmesinin ardından cezaevine gönderildi.

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